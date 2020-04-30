В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. Жителямпри оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующие изменения внесли в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности". Они подразумевают усиление мер безопасности в преддверии майских праздников.

При этом за город и обратно можно ездить не чаще двух раз в неделю.

Также ограничивается число поездок в магазин или аптеку на личном автомобиле или такси. Теперь оформить заявку на них можно не чаще раза в сутки. Такие же правила распространяются на поездки к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции.

Оформить заявку на поездку в организацию, которая не приостановила свою деятельность в период нерабочих дней, можно также не чаще двух раз в неделю.

Глеб Никитин , такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших. Он также напомнил, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция. Как заявил глава Нижегородской области, такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших. Он также напомнил, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция.

Ранее губернатор огранили въезд в область из других регионов. Это возможно только по рабочим пропускам и паспортам с пропиской в регионе. При этом пропуска в выходные работать не будут. Всех въезжающих без пропуска отправят на двухнедельный карантин.

Ограничения на въезд на территорию области также распространяются на транзитный транспорт, водители должны оформить разрешение, указав место отправления и место назначения.