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2020-04-30T17:58
https://ria.ru/20200430/1570789699.html
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
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РИА Новости

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

10:48 30.04.2020 (обновлено: 17:58 30.04.2020)
47702
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
Соответствующие изменения внесли в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности". Они подразумевают усиление мер безопасности в преддверии майских праздников.
При этом за город и обратно можно ездить не чаще двух раз в неделю.
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Также ограничивается число поездок в магазин или аптеку на личном автомобиле или такси. Теперь оформить заявку на них можно не чаще раза в сутки. Такие же правила распространяются на поездки к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции.
Оформить заявку на поездку в организацию, которая не приостановила свою деятельность в период нерабочих дней, можно также не чаще двух раз в неделю.
Как заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин, такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших. Он также напомнил, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция.
Ранее губернатор огранили въезд в область из других регионов. Это возможно только по рабочим пропускам и паспортам с пропиской в регионе. При этом пропуска в выходные работать не будут. Всех въезжающих без пропуска отправят на двухнедельный карантин.
Ограничения на въезд на территорию области также распространяются на транзитный транспорт, водители должны оформить разрешение, указав место отправления и место назначения.
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Популярные комментарии
Интересно о каких документах идёт речь? При оформлении собственности теперь дают только справку, которая действительна вроде как около двух недель. А дальше опять заказывать эту справку? А если супруг в командировке и это его собственность или родителей???
30 апреля, 11:54
СМСергей Морозов
1100002
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