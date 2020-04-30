В РКК призвали россиян сдавать кровь для переливания заболевшим COVID-19

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) призывает россиян сдавать кровь для переливания больным коронавирусом, особенно нужна кровь тех, кто уже переболел COVID-19, так как в ней содержатся антитела, сообщила креативный директор движения Валентина Перехватова.
"Сейчас в связи с введенным режимом самоизоляции количество доноров крови на станциях переливания значительно сократилось. Это нормальная ситуация, так как люди остаются дома и стараются не выходить, это правильно. Но, вместе с тем, в больницах остаются люди, которым каждый день нужна донорская кровь, поэтому мы призываем людей все-таки приходить, соблюдая меры безопасности, на станции переливания крови и сдавать кровь, иначе будет очень резкая нехватка, этого допустить нельзя", - сказала Перехватова на пресс-конференции в онлайн-формате.
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По ее словам, РКК ведет работу с теми, кто уже переболел коронавирусом и выздоровел, для того чтобы они приходили на станции переливания крови и сдавали плазму.
"Эта плаза содержит антитела к коронавирусу, ее используют для переливания тем людям, которые еще лечатся", - отметила она.
В России, по последним данным, зарегистрировано 106 498 случаев заражения COVID-19, число погибших от коронавируса составило 1073.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.