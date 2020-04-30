В РКК призвали россиян сдавать кровь для переливания заболевшим COVID-19

"Сейчас в связи с введенным режимом самоизоляции количество доноров крови на станциях переливания значительно сократилось. Это нормальная ситуация, так как люди остаются дома и стараются не выходить, это правильно. Но, вместе с тем, в больницах остаются люди, которым каждый день нужна донорская кровь, поэтому мы призываем людей все-таки приходить, соблюдая меры безопасности, на станции переливания крови и сдавать кровь, иначе будет очень резкая нехватка, этого допустить нельзя", - сказала Перехватова на пресс-конференции в онлайн-формате.