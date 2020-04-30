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2020-04-30T10:48
https://ria.ru/20200430/1570789601.html
В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина
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РИА Новости

В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина

10:48 30.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Два крайне насыщенных событиями года четвертого президентского срока Владимира Путина отмечены безусловными успехами России на внешнеполитической арене, а вот во внутренней политике проблемы отчасти вскрыл коронавирус и усугубили ситуацию низкие цены на нефть, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Через неделю исполняется два года с инаугурации Путина после президентских выборов 2018 года.

Сила и влияние в мире

Прошедшие два года стали очень важными и непростыми для России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. "Санкции, война с терроризмом в Сирии, высокий градус напряжения во взаимоотношениях с США, отдельными странами Европы, украинский фактор... И во всех этих конфликтных точках Россия выглядит очень достойно и уверенно. Мы стали одним из самых влиятельных факторов современной мировой политики, и это уже неоспоримый факт", - убежден он.
Сегодня ни один значимый международный вопрос уже не может быть решен без участия России, отметил и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. "Авторитет России продолжает укрепляться. Уже никому не приходит в голову называть нас региональной державой, наша позитивная роль в сирийском урегулировании признается практически всеми нашими партнерами", - подчеркнул он.
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Политика России на внешнем направлении позволила не только укрепить ее международный авторитет, но и спасти от "хаоса и бедствий" миллионы граждан в Сирии и регионе, напомнил депутат от КПРФ Юрий Афонин, который называет главными достижениями последних двух лет именно независимый внешнеполитический курс России и укрепление обороноспособности.
"Наше государство жестко и последовательно отстаивало свои интересы на всех направлениях международной политики. В частности, уже очевидно, что Россия смогла предотвратить разрушение сирийского государства, которого явно добивался западный блок во главе с США. У этого успеха большое гуманитарное измерение: от хаоса и бедствий спасены миллионы людей", - сказал депутат.

Социальное государство и проверка на прочность

С новым сроком Путина особенно четко обозначился социальный, "даже социалистический" тренд, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Это разворот государства лицом к человеку, к его реальным проблемам. В этом тренде все ключевые шаги и решения президента, от "майского указа" до смены правительства", - сказал он агентству.
Показательно, отметил Миронов, что и послания президента Федеральному собранию второй год подряд отличаются яркой социальной направленностью: это и расширение программы материнского капитала, и субсидирование ипотеки, и введение выплат на первого ребенка, и самый широкий комплекс демографических мер в целом.
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В то же время, по его мнению, ситуация с распространением коронавируса показала и проблемные точки в социальной сфере, связанные, в том числе и с реформами последних лет. "Думаю, что по итогам пандемии государственные подходы в здравоохранении также будут пересматриваться, в том числе на уровне президента", - не исключил Миронов.
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский также отметил социальную направленность внутренней политики последних лет, указав, что даже в нынешнее непростое время созданный государством "значительный запас средств" позволяет реализовывать поставленные задачи.
"Сработала житейская мудрость. Трудно представить, что бы мы сейчас делали без этого накопленного потенциала", - заявил он РИА Новости, предположив, что созданные финансовые ресурсы позволят продолжать и программы нацпроектов, но уже с привязкой к текущей ситуации и ее потребностям.
Рязанский также признал, что пандемия показала необходимость дальнейшего развития системы здравоохранения, в том числе более серьезных научных исследований причины появления таких угроз.
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Внутри России сейчас происходит проверка на прочность всех институтов власти, проходит испытание само доверие к ним граждан, считает Морозов. "Показательно, что президент в этой кризисной ситуации не только не устранился, не переложил ответственность на правительство и регионы, а напрямую говорит с народом о мерах по выходу из кризиса и поддержке практически каждого, кто сегодня в этом нуждается", - заявил сенатор.
Афонин же считает, что вызванный коронавирусом кризис грозит появлением массовой безработицы и видит в качестве одних из причин этого пенсионную реформу и "ряд других либеральных реформ в экономике и социальной сфере".
"В ближайшее время важнейшей проблемой страны станет массовая безработица. А ведь и до этого кризиса людям старше 50 лет уже было очень трудно найти работу", - заявил депутат от КПРФ.
Депутат от ЛДПР Александр Шерин считает, что проблемы в преодолении вызванных пандемией сложностей - в низкой исполнительской дисциплине и том, что "какие-то неведомые силы не хотят выполнять то, что от них требует президент". "Даже если эти силы не имеют конкретной фамилии, имени, отчества и должности, эти силы совершенно понятны, потому что в прямом эфире президент ставит этим людям задачи, а задачи не воплощаются в жизнь", - сказал он.
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Работа по преодолению всего комплекса проблем, вызванных пандемией, будет первоочередной заботой президента на ближайшее время, уверен сенатор Морозов. "И когда мы говорим о ближайшем будущем, то связываем его именно с ним как национальным лидером, который продолжает сохранять высочайший уровень доверия людей", - считает он.

Запрос на перемены

Говоря о работе Путина за последние два года, нельзя не отметить объявленную конституционную реформу, убежден Неверов. Изменения, предложенные президентом и доработанные с участием ведущих государственных деятелей и экспертов, направлены на укрепление суверенитета страны, защиту традиционных исторически сложившихся ценностей; впервые в тексте конституции закреплены важнейшие элементы социальной поддержки, напомнил он.
"Благодаря беспрецедентному уровню вовлеченности граждан России в работу над поправками, итоговый документ получился по-настоящему народным. Уверен, что на предстоящем общероссийском голосовании предложенные изменения будут поддержаны", - сказал депутат.
По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, достижения страны за последние годы наглядно отражены именно в представленной президентом поправке к конституции, ставшей "ответом на широкий общественный запрос на обеспечение социальной справедливости и повышение уровня социальной защищенности граждан".
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Также, по его мнению, особое значение имеют инициативы Путина для так называемой "национализации элит". "Это меры, связанные с деофшоризацией российской экономики, предоставлением возможности переноса российского бизнеса из иностранных юрисдикций обратно в Россию, а также последние инициативы президента, направленные на ограничение оттока российского капитала в страны с льготными режимами налогообложения", - напомнил Клишас.
Возможно, ключевым аспектом политики Путина является реализация комплекса мер, направленных на повышение доверия граждан к действиям публичной власти, добавил сенатор. Несмотря на то, что результат в каждом взятом по отдельности направлении реформирования может показаться, "на первый взгляд, незначительным", соответствующие решения при их комплексном рассмотрении позволяют сформировать совершенно новую модель отношений общества и государства, убежден Клишас.
К таким изменениям, по его мнению, можно отнести поправки в избирательное законодательство, направленные на повышение транспарентности процедуры выборов, а также судебную реформу и инициированную реформу контрольно-надзорной деятельности.
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РоссияАлександр ШеринОлег МорозовСергей МироновВалерий РязанскийСергей НеверовВладимир ПутинЮрий АфонинПолитика
Популярные комментарии
А вот мне при словосочетании "итоги двух лет" почему-то в голову сразу пришло: повышение пенсионного возраста, падение рубля, сохранение санкций... Про черный апрель, когда реально зарплату получают только госслужащие из бюджета, а остальные кормятся с экранов телевизора, я вообще молчу. Может потому, что я смотрю на жизнь не из окна Госдумы?
30 апреля, 11:21
ss.hichnik
2700013
Поддерживаем и благодарим. Много сделано. Много успешных дел ещё впереди. Все вместе обязательно справимся и с "вирусом", и с проблемами, которые "обнажились". Всё будет хорошо. Здоровья всем, терпения и уверенности в себе. Верьте в нашу Россию и берегите себя.
30 апреля, 10:57
lyuda.terenteva.55
6010121
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