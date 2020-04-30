В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Два крайне насыщенных событиями года четвертого президентского срока Два крайне насыщенных событиями года четвертого президентского срока Владимира Путина отмечены безусловными успехами России на внешнеполитической арене, а вот во внутренней политике проблемы отчасти вскрыл коронавирус и усугубили ситуацию низкие цены на нефть, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Через неделю исполняется два года с инаугурации Путина после президентских выборов 2018 года.

Сила и влияние в мире

Прошедшие два года стали очень важными и непростыми для России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов . "Санкции, война с терроризмом в Сирии, высокий градус напряжения во взаимоотношениях с США, отдельными странами Европы, украинский фактор... И во всех этих конфликтных точках Россия выглядит очень достойно и уверенно. Мы стали одним из самых влиятельных факторов современной мировой политики, и это уже неоспоримый факт", - убежден он.

Сегодня ни один значимый международный вопрос уже не может быть решен без участия России, отметил и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов . "Авторитет России продолжает укрепляться. Уже никому не приходит в голову называть нас региональной державой, наша позитивная роль в сирийском урегулировании признается практически всеми нашими партнерами", - подчеркнул он.

Политика России на внешнем направлении позволила не только укрепить ее международный авторитет, но и спасти от "хаоса и бедствий" миллионы граждан в Сирии и регионе, напомнил депутат от КПРФ Юрий Афонин , который называет главными достижениями последних двух лет именно независимый внешнеполитический курс России и укрепление обороноспособности.

"Наше государство жестко и последовательно отстаивало свои интересы на всех направлениях международной политики. В частности, уже очевидно, что Россия смогла предотвратить разрушение сирийского государства, которого явно добивался западный блок во главе с США. У этого успеха большое гуманитарное измерение: от хаоса и бедствий спасены миллионы людей", - сказал депутат.

Социальное государство и проверка на прочность

С новым сроком Путина особенно четко обозначился социальный, "даже социалистический" тренд, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов . "Это разворот государства лицом к человеку, к его реальным проблемам. В этом тренде все ключевые шаги и решения президента, от "майского указа" до смены правительства", - сказал он агентству.

Показательно, отметил Миронов, что и послания президента Федеральному собранию второй год подряд отличаются яркой социальной направленностью: это и расширение программы материнского капитала, и субсидирование ипотеки, и введение выплат на первого ребенка, и самый широкий комплекс демографических мер в целом.

В то же время, по его мнению, ситуация с распространением коронавируса показала и проблемные точки в социальной сфере, связанные, в том числе и с реформами последних лет. "Думаю, что по итогам пандемии государственные подходы в здравоохранении также будут пересматриваться, в том числе на уровне президента", - не исключил Миронов.

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский также отметил социальную направленность внутренней политики последних лет, указав, что даже в нынешнее непростое время созданный государством "значительный запас средств" позволяет реализовывать поставленные задачи.

"Сработала житейская мудрость. Трудно представить, что бы мы сейчас делали без этого накопленного потенциала", - заявил он РИА Новости, предположив, что созданные финансовые ресурсы позволят продолжать и программы нацпроектов, но уже с привязкой к текущей ситуации и ее потребностям.

Рязанский также признал, что пандемия показала необходимость дальнейшего развития системы здравоохранения, в том числе более серьезных научных исследований причины появления таких угроз.

Внутри России сейчас происходит проверка на прочность всех институтов власти, проходит испытание само доверие к ним граждан, считает Морозов. "Показательно, что президент в этой кризисной ситуации не только не устранился, не переложил ответственность на правительство и регионы, а напрямую говорит с народом о мерах по выходу из кризиса и поддержке практически каждого, кто сегодня в этом нуждается", - заявил сенатор.

Афонин же считает, что вызванный коронавирусом кризис грозит появлением массовой безработицы и видит в качестве одних из причин этого пенсионную реформу и "ряд других либеральных реформ в экономике и социальной сфере".

"В ближайшее время важнейшей проблемой страны станет массовая безработица. А ведь и до этого кризиса людям старше 50 лет уже было очень трудно найти работу", - заявил депутат от КПРФ.

Депутат от ЛДПР Александр Шерин считает, что проблемы в преодолении вызванных пандемией сложностей - в низкой исполнительской дисциплине и том, что "какие-то неведомые силы не хотят выполнять то, что от них требует президент". "Даже если эти силы не имеют конкретной фамилии, имени, отчества и должности, эти силы совершенно понятны, потому что в прямом эфире президент ставит этим людям задачи, а задачи не воплощаются в жизнь", - сказал он.

Работа по преодолению всего комплекса проблем, вызванных пандемией, будет первоочередной заботой президента на ближайшее время, уверен сенатор Морозов. "И когда мы говорим о ближайшем будущем, то связываем его именно с ним как национальным лидером, который продолжает сохранять высочайший уровень доверия людей", - считает он.

Запрос на перемены

Говоря о работе Путина за последние два года, нельзя не отметить объявленную конституционную реформу, убежден Неверов. Изменения, предложенные президентом и доработанные с участием ведущих государственных деятелей и экспертов, направлены на укрепление суверенитета страны, защиту традиционных исторически сложившихся ценностей; впервые в тексте конституции закреплены важнейшие элементы социальной поддержки, напомнил он.

"Благодаря беспрецедентному уровню вовлеченности граждан России в работу над поправками, итоговый документ получился по-настоящему народным. Уверен, что на предстоящем общероссийском голосовании предложенные изменения будут поддержаны", - сказал депутат.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, достижения страны за последние годы наглядно отражены именно в представленной президентом поправке к конституции, ставшей "ответом на широкий общественный запрос на обеспечение социальной справедливости и повышение уровня социальной защищенности граждан".

Также, по его мнению, особое значение имеют инициативы Путина для так называемой "национализации элит". "Это меры, связанные с деофшоризацией российской экономики, предоставлением возможности переноса российского бизнеса из иностранных юрисдикций обратно в Россию, а также последние инициативы президента, направленные на ограничение оттока российского капитала в страны с льготными режимами налогообложения", - напомнил Клишас.

Возможно, ключевым аспектом политики Путина является реализация комплекса мер, направленных на повышение доверия граждан к действиям публичной власти, добавил сенатор. Несмотря на то, что результат в каждом взятом по отдельности направлении реформирования может показаться, "на первый взгляд, незначительным", соответствующие решения при их комплексном рассмотрении позволяют сформировать совершенно новую модель отношений общества и государства, убежден Клишас.