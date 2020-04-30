В Костромской области выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус за минувшие сутки подтвердился еще у 18 жителей Костромской области, общее число заболевших выросло до 211 человек, сообщила администрация региона.
"Коронавирусной инфекцией в Костромской области заболели еще 18 человек. В большинстве случаев вирус завезён из других регионов и распространяется среди родных и близких людей, нарушивших самоизоляцию. Наибольшее количество новых заболевших - в Буйском районе. Здесь за сутки коронавирус подтвердился у 10 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число заболевших в регионе – 211 человек. Выздоровевших по-прежнему 20 человек, три человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.