Кольцевую автодорогу построят вокруг Липецка

ЛИПЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Кольцевая автодорога (КАД) с выходом на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий" появится вокруг Липецка после завершения в 2024 году строительства автодороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка", сообщил глава Липецкой области . Кольцевая автодорога (КАД) с выходом на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий" появится вокруг Липецка после завершения в 2024 году строительства автодороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов

По его словам, финальная очередь автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка", которая строится в Грязинском районе, может быть сдана раньше предусмотренных контрактом сроков. Строительство дороги разбито на три этапа. Стоимость работ на первом этапе составляет 1,021 миллиарда рублей, финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Липецкой области". Работы продлятся до ноября 2023 года.

Артамонов отметил, что второй и третий этап будут строиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Их общая протяженность – 9,05 километров. В состав работ входит строительство транспортной развязки на пересечении с автодорогой "Липецк – Грязи – Песковатка" и моста через Матырское водохранилище. Стоимость контракта 1,709 миллиарда рублей, срок завершения работ – ноябрь 2024 года.