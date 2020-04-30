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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T11:59
https://ria.ru/20200430/1570788696.html
В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710982_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d605adb4218e9c1d4b970ad1c0c57432.jpg
РИА Новости

В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом

10:38 30.04.2020 (обновлено: 11:59 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099, рассказали в оперативном штабе.
С прошлого дня скончался 101 человек, 1333 выздоровели. Общее количество инфицированных по стране достигло 106 498 (прирост за сутки 7,1%) в 85 регионах, умерли 1073 человека, поправились 11 619.
Почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве — 3093, Подмосковье — 793, Санкт-Петербурге — 336.
Накануне сообщалось о 5841 случае заражения и 108 летальных исходах.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
В мире, согласно данным ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, за ними идут Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция.
Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай. Власти призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
Популярные комментарии
Скажите уже сразу, что все этим болеют, каждый по-разному переносит. Бабушку из соседнего подъезда машина сбила - ЭТО ВСЁ КОРОНОВИРУС. Люди, вы просто параноики, в 2020 короновирус, в 2021 по другой причине паниковать будем. Сохраняйте АДЕКВАТНОСТЬ!
30 апреля, 10:43
МПМаргарита Пузынкина
84400176
Кто то про плато твердил? Спуститесь. Все только начинается.
30 апреля, 10:40
ДШДмитрий Шагов
66802032
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