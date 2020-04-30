В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099, рассказали в оперативном штабе.
С прошлого дня скончался 101 человек, 1333 выздоровели. Общее количество инфицированных по стране достигло 106 498 (прирост за сутки 7,1%) в 85 регионах, умерли 1073 человека, поправились 11 619.
Почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве — 3093, Подмосковье — 793, Санкт-Петербурге — 336.
Накануне сообщалось о 5841 случае заражения и 108 летальных исходах.
В мире, согласно данным ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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