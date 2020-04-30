В России за сутки 1333 человека выздоровели после коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выздоровели 1 333 человека с коронавирусом, всего выписаны 11 619, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За сутки выписаны по выздоровлению 1 333 человека... За все время выздоровели: 11 619", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки выписаны 525 человек в Москве, 71 в Санкт-Петербурге, 59 в Брянской области, 49 в Нижегородской и 48 в Чечне.