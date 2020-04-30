В России за сутки умер 101 человек с COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 1 тыс человек с коронавирусом умерли в РФ, за сутки скончался 101 зараженный, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно сообщению, за последние сутки 65 человек умерли в Москве, по четыре - в Ставропольском крае и Брянской области, по три - в Подмосковье и Ростовской области.