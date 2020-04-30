В Пекине 1 мая откроют музей Запретный город

В Китае за сутки выявили всего четыре случая заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявили всего четыре случая заражения коронавирусом

Дворцовый комплекс будет работать с 8.30 до 17.00 , но при этом открыта будет лишь часть павильонов.