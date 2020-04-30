Министра культуры Калмыкии уволили за кумовство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Министра культуры и туризма Министра культуры и туризма Калмыкии освободили от занимаемой должности за трудоустройство племянницы в министерство и объявление ей благодарности, сообщает прокуратура республики.

По информации источника, речь идет о Хонгоре Эльбикове.

Как сообщает ведомство, в сентябре 2019 года министр принял близкую родственницу на должность ведущего специалиста своего министерства, а спустя три месяца объявил ей благодарность министерства за добросовестный и плодотворный труд.

Кроме того, при назначении на должность министра чиновник представил неполные данные и скрыл родственные отношения с родным братом – отцом указанной родственницы, отмечает прокуратура.