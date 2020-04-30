В Британии освободили 40 заключенных на фоне COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Великобритании в связи с распространением коронавируса COVID-19 досрочно освободили из тюрем 40 заключенных, которые подходили всем обозначенным ранее условиям, заявил министр юстиции страны Роберт Бакленд.
"К настоящему моменту мы освободили около 40 (заключенных), 4 тысячи – это число тех, кто удовлетворял требованиям и мог быть освобожден", - сказал министр в эфире телеканала Sky News. По его словам, принятые меры в совокупности помогли значительно улучить ситуацию с распространением коронавируса, и "сейчас картина (в тюрьмах) намного лучше, чем та, которая была представлена месяц назад".
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В начале апреля министерство юстиции страны сообщило, что из-за коронавируса могут быть освобождены около 4 тысяч узников британских тюрем, срок заключения которых подходит к концу. Как сообщало ведомство, заключенные будут выпускаться поэтапно, а также будут носить специальные электронные браслеты и GPS-метки. Ведомство подчеркивало, что указанная мера не будет распространяться на тех, кто был осужден за насильственные или сексуальные преступления, и тех, кто представляет угрозу безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались. В среду сообщалось, что количество новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании возросло на 4076, составив 165 221. За день до этого прирост составлял 3996, а общее количество равнялось 161 145. За сутки в Британии зарегистрировано 765 смертей, всего скончались 26 097 человек.
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