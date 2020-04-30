В Британии освободили 40 заключенных на фоне COVID-19

"К настоящему моменту мы освободили около 40 (заключенных), 4 тысячи – это число тех, кто удовлетворял требованиям и мог быть освобожден", - сказал министр в эфире телеканала Sky News. По его словам, принятые меры в совокупности помогли значительно улучить ситуацию с распространением коронавируса, и "сейчас картина (в тюрьмах) намного лучше, чем та, которая была представлена месяц назад".