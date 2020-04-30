РФПИ договорился с партнерами о борьбе с последствиями коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнерами из числа крупнейших зарубежных суверенных фондов вместе искать инвестиционные и производственные возможности для преодоления негативных последствий нового коронавируса и возобновления экономической активности, говорится в сообщении фонда.
РФПИ провел видео-конференцию с партнерами из зарубежных суверенных фондов и инвестиционных институтов, участники обсудили дальнейшие глобальные усилия по борьбе с коронавирусом. В конференции приняли участие более 20 инвесторов с общим объемом активов под управлением свыше 8 триллионов долларов из Бразилии, Индии, Италии, Китая, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Франции и Японии.
"По итогам видео-конференции РФПИ и партнеры договорились о совместном поиске и реализации инвестиционных, производственных и иных возможностей для скорейшего преодоления негативных последствий вируса и возобновления экономической активности. Стороны также намерены активизировать усилия по международному обмену самыми передовыми практиками и технологиями по борьбе с COVID-19", - рассказали в РФПИ.
Участники дискуссии также обсудили инвестиции в существующие и перспективные технологии и компании, которые помогут одержать победу над вирусом, а также рассмотрели стратегии и усилия, предпринимаемые на государственном уровне. Страны, представители которых принимали участие в видео-конференции, уже накопили существенный опыт борьбы с коронавирусом, обмен которым является критически важным в условиях пандемии, уверены в РФПИ.
"Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в форматы коммуникации РФПИ с нашими международными партнерами, однако с самого начала распространения вируса мы находились с ними в непрерывном контакте. Фонд и партнеры последовательно наращивают совместные усилия для более оперативного и эффективного поиска решений проблемы. Сегодня состоялся продуктивный обмен информацией и уникальным опытом в борьбе с вирусом, мы обсудили дальнейшую координацию совместных действий и перспективные проекты, которые помогут приблизить победу над ним. Планируем объявить о них в ближайшее время", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.