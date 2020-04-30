РФПИ договорился с партнерами о борьбе с последствиями коронавируса

"По итогам видео-конференции РФПИ и партнеры договорились о совместном поиске и реализации инвестиционных, производственных и иных возможностей для скорейшего преодоления негативных последствий вируса и возобновления экономической активности. Стороны также намерены активизировать усилия по международному обмену самыми передовыми практиками и технологиями по борьбе с COVID-19", - рассказали в РФПИ.

Участники дискуссии также обсудили инвестиции в существующие и перспективные технологии и компании, которые помогут одержать победу над вирусом, а также рассмотрели стратегии и усилия, предпринимаемые на государственном уровне. Страны, представители которых принимали участие в видео-конференции, уже накопили существенный опыт борьбы с коронавирусом, обмен которым является критически важным в условиях пандемии, уверены в РФПИ.