Число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 92

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Три новыхслучая коронавирусной инфекции выявлены в Крыму, общее число достигло 92, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На утро среды в Крыму общее число зараженных новой короноавирусной инфекцией достигло 89. Выписаны 29 человек.
"За 29 апреля в республике Крым зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции. Два из них выявлены при обращении граждан за медицинской помощью и один - в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтверждённому случаю", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 92 случая новой коронавирусной инфекции, 20 из них завезены из-за границы, 10 - из субъектов РФ, 62 случая – местные, отметил Аксенов.
Глава Крыма Сергей Аксенов в среду подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая. Аксенов также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.