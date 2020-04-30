Число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 92

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 92 случая новой коронавирусной инфекции, 20 из них завезены из-за границы, 10 - из субъектов РФ, 62 случая – местные, отметил Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая. Аксенов также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.