В Подмосковье еще 41 человек вылечился от коронавируса

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Еще 41 пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 430, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Ещё 41 человек в Подмосковье выздоровел после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что всего в Подмосковье от COVID-19 вылечили уже 430 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.