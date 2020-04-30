Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T10:26
https://ria.ru/20200430/1570787665.html
Сбербанк и "Яндекс" подготовили план развития для беспилотного транспорта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977248_0:89:3072:1817_1036x0_80_0_0_4a3917676a15620fb08e6ad7ccafdee4.jpg
РИА Новости

Сбербанк и "Яндекс" подготовили план развития для беспилотного транспорта

10:26 30.04.2020
1290
© РИА Новости / Владимир ПесняБеспилотный автомобиль "Яндекса" на Зубовском бульваре в Москве
Беспилотный автомобиль Яндекса на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Беспилотный автомобиль "Яндекса" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Сбербанк и "Яндекс" совместно с "Группой ГАЗ" и ПАО "Камаз" подготовили план совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития беспилотных транспортных средств, предусматривающий начало их полноценной эксплуатации в РФ с 2022 года, говорится в сообщении сторон.
В начале апреля президент РФ поручил правительству РФ с участием заинтересованных организаций и представителей бизнес-сообщества к 31 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования беспилотных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ.
Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО
24 апреля, 10:04
КамАЗ успешно испытал беспилотные грузовики в Арктике
Как говорится в сообщении, разработанный план предусматривает три этапа. В 2020 году предлагается существенно расширить условия тестирования. На втором этапе — в 2021 году — планируется разработать нормативные и технологические условия для перехода от опытной эксплуатации к полноценной. На третьем этапе (начиная с 2022 года) — создать условия для полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.
В целом план включает около 30 технологических и нормативных мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств. План направлен Минтрансу, Минпромторгу, МВД и Минэкономразвития. "Компании готовы участвовать в его обсуждении и доработке совместно с профильными ведомствами и экспертным сообществом", - отмечается в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
14 апреля, 22:49
Правила тестирования беспилотных автомобилей разработают до 12 мая
"Уверен, что, если наш план будет реализован, условия для развития технологий автоматизированного движения в России станут одними из самых комфортных и эффективных в мире", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
"Россия уже входит в число мировых лидеров в сфере беспилотного транспорта, но для удержания технологического лидерства требуется также прогрессивное регулирование. Поручения президента и правительства — еще один шаг к тому, чтобы Россия стала одной их первых стран, где беспилотные автомобили будут неотъемлемой частью повседневной жизни. План, разработанный нами совместно с коллегами из Сбербанка, "ГАЗа" и "Камаза", позволит сделать это возможным уже в ближайшем будущем в рамках дальнейшего расширения эксперимента", - отметил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.
Ранее "Камаз", Сбербанк (подразделение Sber Digital Auto) и "Яндекс" также разработали проект изменений в постановление правительства о проведении эксперимента по тестированию беспилотников на автодорогах. Проект предусматривает создание условий для тестирования беспилотных автомобилей и их использование в сервисах в отдельных субъектах РФ.
Беспилотные автомобили в России будут маркированы специальным знаком А
3 апреля, 20:34Сказано в эфире
Эксперт назвал возможные сферы использования беспилотных автомобилейПрезидент Владимир Путин поручил кабмину организовать тестирование и поэтапный допуск на дороги беспилотных автомобилей. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор журнала "Клуб 4х4" Максим Ракитин.
740005
ЯндексСбербанк РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
Лента новостейМолния