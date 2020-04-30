Сбербанк и "Яндекс" подготовили план развития для беспилотного транспорта

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Сбербанк и "Яндекс" совместно с " Группой ГАЗ " и ПАО "Камаз" подготовили план совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития беспилотных транспортных средств, предусматривающий начало их полноценной эксплуатации в РФ с 2022 года, говорится в сообщении сторон.

В начале апреля президент РФ поручил правительству РФ с участием заинтересованных организаций и представителей бизнес-сообщества к 31 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования беспилотных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ.

Как говорится в сообщении, разработанный план предусматривает три этапа. В 2020 году предлагается существенно расширить условия тестирования. На втором этапе — в 2021 году — планируется разработать нормативные и технологические условия для перехода от опытной эксплуатации к полноценной. На третьем этапе (начиная с 2022 года) — создать условия для полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.

В целом план включает около 30 технологических и нормативных мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств. План направлен Минтрансу, Минпромторгу , МВД и Минэкономразвития. "Компании готовы участвовать в его обсуждении и доработке совместно с профильными ведомствами и экспертным сообществом", - отмечается в сообщении.

"Уверен, что, если наш план будет реализован, условия для развития технологий автоматизированного движения в России станут одними из самых комфортных и эффективных в мире", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

"Россия уже входит в число мировых лидеров в сфере беспилотного транспорта, но для удержания технологического лидерства требуется также прогрессивное регулирование. Поручения президента и правительства — еще один шаг к тому, чтобы Россия стала одной их первых стран, где беспилотные автомобили будут неотъемлемой частью повседневной жизни. План, разработанный нами совместно с коллегами из Сбербанка, "ГАЗа" и "Камаза", позволит сделать это возможным уже в ближайшем будущем в рамках дальнейшего расширения эксперимента", - отметил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.