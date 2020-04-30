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2020-04-30T14:14
https://ria.ru/20200430/1570787526.html
Мэр Усть-Кута прокомментировал ситуацию с поджогом лесов
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РИА Новости

Мэр Усть-Кута прокомментировал ситуацию с поджогом лесов

10:20 30.04.2020 (обновлено: 14:14 30.04.2020)
30720
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ИРКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил РИА Новости, что поджог травы на его лесном участке в Усть-Кутском районе носит политический окрас.
Вечером во вторник в полицию города Усть-Кута поступило сообщение о том, что в 200 километрах от райцентра в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином, и местные жители заподозрили их в намерении поджечь лес. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат Душину, мэр Усть-Кута участвовал в задержании. Представитель администрации Усть-Кутского района рассказал РИА Новости, что Барс был избит местными жителями и находится в больнице.
В сентябре должны состояться выборы главы Усть-Кутского района, основными претендентами на пост считаются действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР и Душин, представляющий "Единую Россию". По словам собеседника агентства, возгорание леса на арендуемом им участке должно было скомпрометировать его в глазах избирателей.
"Это история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить меня и "Единую Россию", - заявил Душин.
Он также рассказал, что снял видео, на котором восстанавливает события и подробно рассказывает о произошедшем. По его мнению, запись должна пролить свет на случившееся.
"Мы восстановили немного хронологию событий, как это было. Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу", - добавил Душин.
СК проводит в связи с происшествием доследственную проверку по признакам покушения на превышение должностных полномочий.
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30 апреля, 10:41
Игорь Розенер
75300013
Ну это конечно финиш! Должностные лица поджигают лес, сейчас конечно много что можно сказать в свое оправдание, но местных жителей все равно не обманешь! Есть у меня только один вопрос, но ведь этих чиновников кто, то выбирал и назначал, ну местные жители не могли за них голосовать, ну никак не могли. Вот у нас в стране везде так; вот из моих знакомых никто хорошо не отзывается о нашем Президенте, тем не менее его кто, то выбирает! И как такое получается, значит нас обманывают!
30 апреля, 11:14
DjDima j
68003019
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