Мэр Усть-Кута прокомментировал ситуацию с поджогом лесов

ИРКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил РИА Новости, что поджог травы на его лесном участке в Усть-Кутском районе носит политический окрас.
Вечером во вторник в полицию города Усть-Кута поступило сообщение о том, что в 200 километрах от райцентра в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином, и местные жители заподозрили их в намерении поджечь лес. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат Душину, мэр Усть-Кута участвовал в задержании. Представитель администрации Усть-Кутского района рассказал РИА Новости, что Барс был избит местными жителями и находится в больнице.
В сентябре должны состояться выборы главы Усть-Кутского района, основными претендентами на пост считаются действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР и Душин, представляющий "Единую Россию". По словам собеседника агентства, возгорание леса на арендуемом им участке должно было скомпрометировать его в глазах избирателей.
"Это история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить меня и "Единую Россию", - заявил Душин.
Он также рассказал, что снял видео, на котором восстанавливает события и подробно рассказывает о произошедшем. По его мнению, запись должна пролить свет на случившееся.
"Мы восстановили немного хронологию событий, как это было. Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу", - добавил Душин.
СК проводит в связи с происшествием доследственную проверку по признакам покушения на превышение должностных полномочий.