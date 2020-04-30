Мэр Усть-Кута прокомментировал ситуацию с поджогом лесов

Вечером во вторник в полицию города Усть-Кута поступило сообщение о том, что в 200 километрах от райцентра в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином, и местные жители заподозрили их в намерении поджечь лес. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат Душину, мэр Усть-Кута участвовал в задержании. Представитель администрации Усть-Кутского района рассказал РИА Новости, что Барс был избит местными жителями и находится в больнице.