В Подмосковье с 15 апреля оформили более 13 миллионов цифровых пропусков

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Более 13,3 миллиона цифровых пропусков оформили в Подмосковье с 15 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На 30 апреля в Подмосковье физическими лицами оформлено 11 896 901 пропусков, также 1 435 215 сотрудниками юридических лиц", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что цифровые пропуска начали выдавать с 15 апреля.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 11 мая. Для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином Портале государственных услуг РФ, а также отправив смс на короткий номер 0250.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.