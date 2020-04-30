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Вологодская область
2020-04-30T10:17
https://ria.ru/20200430/1570787386.html
Предприниматели Вологодской области получат налоговые льготы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290241_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_7ebd4bc803397d406dca72d6659e4e3f.jpg
РИА Новости

Предприниматели Вологодской области получат налоговые льготы

10:18 30.04.2020
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© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко
© Фото : Заксобрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 30 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области одобрили в среду поправки к ряду законопроектов, направленных на поддержку предпринимателей в условиях пандемии, сообщил РИА Новости спикер Заксобрания региона - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Поправки были внесены губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
"В настоящее время в Вологодской области в перечне пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции более трех тысяч организаций и свыше 10,5 тысячи предпринимателей. Согласно законопроектам, с 1 января 2020 года будет в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе, и в два раза ставка налога на имущество для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Объем финансовых льгот составит порядка 500 миллионов рублей", - рассказал Луценко.
Как отметил спикер областного парламента, в общей сложности пострадавшими признаны 38 отраслей – транспортные предприятия, организации, оказывающие развлекательные, социальные и бытовые услуги, а также некоторые фирмы по продаже непродовольственных товаров.
Для них с 15% до 5% снижается ставка по объекту налогообложения "доходы минус расходы", и с 6% до 2% уменьшается ставка для предпринимателей, которые отчитываются исходя из доходов.
При этом компании должны соблюсти ряд условий. В том числе сохранить 90% работников и заработную плату не менее минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента с апреля по декабрь 2020 года.
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Кроме того, в два раза снижаются ставки налога на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход) и включенных в список пострадавших. Для городских округов и административных центров районов ставка будет снижена с 1% до 0,5%, для сельской местности с 0,4% до 0,2%.
По словам Луценко, одна из важнейших задач, которую ставят перед собой областные власти в условиях эпидемии коронавируса – это сохранение деловой активности в регионе. Он выразил уверенность, что благодаря предпринимаемым мерам по поддержке бизнеса, удастся минимизировать экономические потери из-за пандемии и сохранить для вологжан рабочие места.
100001
Вологодская областьКоронавирус в РоссииАндрей Луценко
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