Предприниматели Вологодской области получат налоговые льготы

ВОЛОГДА, 30 апр - РИА Новости. Парламентарии Вологодской области одобрили в среду поправки к ряду законопроектов, направленных на поддержку предпринимателей в условиях . Парламентарии Вологодской области одобрили в среду поправки к ряду законопроектов, направленных на поддержку предпринимателей в условиях пандемии , сообщил РИА Новости спикер Заксобрания региона - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко

Поправки были внесены губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

"В настоящее время в Вологодской области в перечне пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции более трех тысяч организаций и свыше 10,5 тысячи предпринимателей. Согласно законопроектам, с 1 января 2020 года будет в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе, и в два раза ставка налога на имущество для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Объем финансовых льгот составит порядка 500 миллионов рублей", - рассказал Луценко.

Как отметил спикер областного парламента, в общей сложности пострадавшими признаны 38 отраслей – транспортные предприятия, организации, оказывающие развлекательные, социальные и бытовые услуги, а также некоторые фирмы по продаже непродовольственных товаров.

Для них с 15% до 5% снижается ставка по объекту налогообложения "доходы минус расходы", и с 6% до 2% уменьшается ставка для предпринимателей, которые отчитываются исходя из доходов.

При этом компании должны соблюсти ряд условий. В том числе сохранить 90% работников и заработную плату не менее минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента с апреля по декабрь 2020 года.

Кроме того, в два раза снижаются ставки налога на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход) и включенных в список пострадавших. Для городских округов и административных центров районов ставка будет снижена с 1% до 0,5%, для сельской местности с 0,4% до 0,2%.