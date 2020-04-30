В Москве за сутки 500 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 500 пациентов в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 5 тысяч, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С каждым днём в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135", - сказала вице-мэр.

Опрос Как вы относитесь к ужесточению правил карантина? 63.5 % Только это поможет остановить эпидемию 36.5 % Не вижу смысла Проголосовать

Она отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, проводятся другие анализы по назначению врача, добавила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, заключила представитель мэрии.