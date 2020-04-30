Самарские ученые создали прототип системы управления наноспутниками

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали и изготовили прототип интеллектуальной системы управления для наноспутников, в реальном полете ее планируется испытать в 2021 году, рассказал РИА Новости руководитель проекта, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Андрей Крамлих.

"Первый эксперимент, который мы хотим провести с помощью нашего комплекса управления, навигации и связи — это проект по изучению ионосферы Земли. Мы хотим, чтобы наш комплекс был установлен на борту наноспутника, над которым сейчас работает наш коллектив, и надеемся, что в 2021 году мы сможем испытать комплекс в реальных полетных условиях", — отметил Крамлих.

Созданный в Самаре единый комплекс управления, навигации и связи сможет в различных нештатных ситуациях на орбите принимать самостоятельные решения на основе заложенных в него алгоритмов. Работы выполняются в рамках гранта Российского научного фонда.

По замыслу ученых, интеллектуальная система повысит надежность работы космического аппарата, а также удешевит его электронную начинку.

"Обычно бортовые системы наноспутников — навигационный приемник, приемопередатчик, система энергопитания и другие — функционируют по отдельности, у каждой свои контроллеры, которые управляются автономно. Мы же решили их связать в единый комплекс, который постоянно сравнивает и оценивает их состояние. Он способен принимать самостоятельные решения на основании совокупности всех измерений согласно заложенным алгоритмам", — рассказал Крамлих.

Тем не менее, по словам Крамлиха, все многообразие возможных ситуаций заложить в "электронный мозг" в виде готового дерева решений затруднительно, поэтому компьютер будет самостоятельно принимать решения, какие данные от датчиков использовать, а какие исключить.

Разработчики также предусмотрели решение на случай отказа главного компьютера — тогда часть его задач может взять на себя навигационный приемник.