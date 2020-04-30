Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку сообщений о закупке региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщило в четверг надзорное ведомство региона.
Ранее подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" закупило у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей. Спикер Госдумы, уроженец области Вячеслав Володин ранее направил прокурору области обращение с просьбой проверить эту закупку.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что закупка "Саратовского аптечного склада" частично профинансирована за счет областного бюджета.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, обоснованности определения стоимости средств индивидуальной защиты для медицинского применения. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в ведомстве.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.
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