В Армении число случаев заражения коронавирусом превысило две тысячи

ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 134 и достигло 2066, еще два человека скончались, сообщается в четверг на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В среду власти республики сообщали о 1932 подтвержденных случаях коронавируса и 30 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2066 случаев коронавируса. Излечились 929 пациентов. Скончались 32 человека", - уточнили в ведомстве.
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Отмечается, что на лечении находятся 1103 тысячи пациентов, проведено 21125 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.