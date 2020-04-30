Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Опубликовано видео антитеррористической операции ФСБ в Екатеринбурге.
Силовики получили данные о местоположении сторонников запрещенной организации ИГ*, готовивших нападения. После этого в самом городе, а также в Арамильском округе Свердловской области ввели режим КТО.
Подозреваемые находились в частном доме на территории Чкаловского района. Строение блокировали, а жителей близлежащих домов эвакуировали.
Боевики отказались сдаться властям и открыли огонь, завязалась перестрелка, в результате которой сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали троих бандитов. На месте спецоперации нашли взрывчатку, оружие и боеприпасы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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