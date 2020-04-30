Курс доллара упал ниже 73 рублей

Люди около одного из пунктов обмена валюты в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти марки Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти марки Brent , следует из данных Московской биржи

Так, курс американской валюты расчетами "завтра" по состоянию на 10:05 (мск) снижался на 22 копейки — до 72,79 рубля, европейской — на 11 копеек, до 79,29 рубля.

Стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в июле растет на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель.

Российский рынок акций усилил рост после старта торгов: рублевый индекс Мосбиржи подскакивал выше 2700 пунктов впервые с 9 апреля, индекс РТС — на 1,97%, до 1167,2 пункта.

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК +, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.