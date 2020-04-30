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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-30T10:59
https://ria.ru/20200430/1570787124.html
Курс доллара упал ниже 73 рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569479840_0:0:3142:1768_1036x0_80_0_0_0fb077090767e5b81fcf6b72a2119828.jpg
РИА Новости

Курс доллара упал ниже 73 рублей

10:12 30.04.2020 (обновлено: 10:59 30.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди около одного из пунктов обмена валюты в Москве
Люди около одного из пунктов обмена валюты в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
Так, курс американской валюты расчетами "завтра" по состоянию на 10:05 (мск) снижался на 22 копейки — до 72,79 рубля, европейской — на 11 копеек, до 79,29 рубля.
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Стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в июле растет на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель.
Российский рынок акций усилил рост после старта торгов: рублевый индекс Мосбиржи подскакивал выше 2700 пунктов впервые с 9 апреля, индекс РТС — на 1,97%, до 1167,2 пункта.

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза.
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Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Бедный рубль, что с тобой сделало некомпетентное руководство государства...
30 апреля, 10:23
Павлуша Шапкин
42300018
А когда по 200 будет? Устал ждать..борцуныс режимом обещали лет шесть назад..
30 апреля, 13:34
Сергей Лавров
1200021
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