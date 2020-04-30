Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские

БАНГКОК, 30 апр – РИА Новости. Власти Власти Таиланда разрешили открытие с 3 мая всех рынков, включая вещевые, розничных магазинов, небольших ресторанов и парикмахерских, закрытых в конце марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции, при условии соблюдения социальной дистанции, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Режим ЧП и комендантский час сохраняются на всей территории страны, однако некоторые объекты и виды бизнеса решением кабинета министров можно будет вновь открыть начиная с 3 мая", - сказал он.

"Такое решение принято в связи со снижением ежедневного количества новых заражений до чисел менее 10", - добавил Висануйотхин.

Пресс-секретарь центра отметил, что правительство только определяет категории бизнеса, принципы и правила, которым должны следовать владельцы, служащие и клиенты бизнеса, а конкретные решения об открытии того или иного предприятия принимают местные власти.

Третьего мая откроются шесть категорий объектов, сказал Висануйотхин: все рынки, включая вещевые рынки, ярмарки, рынки на воде и рынки на пешеходных улицах, а также продажа промышленных продуктов с автомобилей с доставкой товаров на дом; рестораны малого класса и другие малые объекты общественного питания, расположенные вне торговых центров; уличные площадки со столами для приема пищи у розничных магазинов; парки и стадионы - исключительно для малоинтенсивных некомандных и бесконтактных видов спорта и отдыха, с разрешением проведения соревнований только по таким видам спорта, как теннис, гольф, стрельба пулевая, стрельба из лука и т.д.; парикмахерские, исключительно для стрижки, укладки и покраски волос; иные объекты, в том числе заведения сферы обслуживания, связанные с уходом за домашними животными.

"Торговые центры пока останутся закрытыми", - добавил он.

Пресс-секретарь центра по борьбе с эпидемией также сообщил, что для возобновляющих работу объектов приняты жесткие правила поведения при предоставлении сервиса, включая обязательное ношение масок персоналом и клиентами, санитарную обработку рук и соблюдение социальной дистанции не менее 1 – 1,5 метра между людьми, находящимися на объекте. По его словам, эти правила могут быть неудобны для клиентов, например, ресторанов, однако они обязательны к применению в нынешних условиях.

"Органы эпидемиологического контроля будут наблюдать за развитием ситуации, и предоставлять правительству подробный отчет каждые 14 дней после открытия вышеупомянутых объектов. В случае если у нас начнется вторая волна эпидемии, а если быть точным – если мы вернемся к устойчивым двузначным числам новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, правительство оставляет за собой право, в интересах общественного здоровья, снова закрыть объекты, которые открываются 3 мая", - сказал пресс-секретарь правительственного центра по борьбе с эпидемией.

Висануйотхин также сообщил, что продолжает действовать требование для государственных органов, госпредприятий и предприятий частного сектора о переводе на удаленную работу не менее 50% персонала. Также продолжают действовать запреты на продажу алкогольной продукции, сказал он.

Ограничения на передвижение между городами и провинциями Таиланда пока также остаются в силе, добавил пресс-секретарь.

На четверг 30 апреля с начала эпидемии в Таиланде зарегистрированы 2 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее количество умерших от инфекции составляет 54 человека, полностью выздоровевших – 2 687 человек. В последние 4 дня количество новых случаев заражения за сутки колеблется между 7 и 9.