Нижегородцам разрешили пробежки и прогулки в 300 метрах от дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Жителям Нижегородской области разрешили выходить на прогулки и пробежки в 300 метрах от дома, для этого нужно оставить заявку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие изменения внесены в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".
"Все мы понимаем: сидеть дома и никуда не выходить трудно. Поэтому в указ внесены изменения, касающиеся прогулок и пробежек. С 30 апреля жители региона могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 метров от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Глава региона также напомнил, что изменения в указе регламентируют частоту посещений родственников, находящихся на самоизоляции, выход в аптеку или магазин. "Сделать это можно не чаще, чем один раз за день", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что только жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, строгая самоизоляция и ответственность каждого человека могут предотвратить распространение инфекции. "Наша задача – как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый", - добавил он.
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