Нижегородцам разрешили пробежки и прогулки в 300 метрах от дома

"Все мы понимаем: сидеть дома и никуда не выходить трудно. Поэтому в указ внесены изменения, касающиеся прогулок и пробежек. С 30 апреля жители региона могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 метров от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.