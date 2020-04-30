В Башкирии упали цены на имбирь, лимоны и чеснок

УФА, 30 апр – РИА Новости. Цены на имбирь, лимоны и чеснок, поднявшиеся в связи с пандемией коронавируса, снизились в Башкирии, а предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе имбиря, понесут убытки, заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
"В конце марта спрос на имбирь, лимоны и чеснок вырос многократно. Так, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2 400 тонн свежего имбиря, что в 12 раз больше объема за тот же период в прошлом году, при этом доля поставок из Китая достигла 100%. Импорт чеснока вырос за тот же период в два раза. Однако сейчас ажиотаж уже спал, цены после взрывного скачка восстанавливаются. Средние цены на имбирь сейчас 300–600 рублей, на лимоны – 200–300 рублей, на чеснок – 300 рублей за килограмм. Предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе на имбирь, сейчас несут убытки", - заявил Толкачев по итогам заседания рабочей группы госсобрания – курултая Башкирии, наблюдающим за рынком продовольственных товаров.
По словам спикера башкирского парламента, цены на основную часть продуктов в марте-апреле остались на уровне аналогичного периода прошлого года.
"Рост цен зафиксирован лишь на некоторые виды товаров. Среди них, например, сахар, гречка, мука. Рост цен был спровоцирован резким увеличением спроса на эти товары. В начале апреля также подорожали яйца, но это можно связать с сезонным предпасхальным повышением цены. Нет никаких оснований опасаться дефицита товаров на фоне пандемии. Запасы по продовольствию в Башкирии оцениваются до 4-5 месяцев. Задержек по поставке нет, проблем с передвижением фур торговых сетей не зафиксировано", - прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке Толкачев, отметив, что представители ретейла фиксируют снижение покупательского потока в связи с режимом самоизоляции.
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