В Башкирии упали цены на имбирь, лимоны и чеснок

"В конце марта спрос на имбирь, лимоны и чеснок вырос многократно. Так, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2 400 тонн свежего имбиря, что в 12 раз больше объема за тот же период в прошлом году, при этом доля поставок из Китая достигла 100%. Импорт чеснока вырос за тот же период в два раза. Однако сейчас ажиотаж уже спал, цены после взрывного скачка восстанавливаются. Средние цены на имбирь сейчас 300–600 рублей, на лимоны – 200–300 рублей, на чеснок – 300 рублей за килограмм. Предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе на имбирь, сейчас несут убытки", - заявил Толкачев по итогам заседания рабочей группы госсобрания – курултая Башкирии, наблюдающим за рынком продовольственных товаров.