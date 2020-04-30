В Израиле умерли четыре пациента с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера среды возросло на 36 и составило утром в четверг 15 870, в течение ночи четыре человека скончались, общее число умерших составило 219, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 09.00 четверга, в настоящий момент больны 7239 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 117, из них 85 человек нуждается в искусственной вентиляции легких.
Кроме того, сообщается, что за ночь выздоровели 179 человек, общее число излечившихся составило 8412.
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