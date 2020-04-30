Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети

КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине подключили к энергосети после кратковременного отключения, сообщила в четверг пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В 00.51 (совпадает с мск) 30 апреля 2020 года энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля из-за ошибочно сформированного сигнала защиты по потере возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицированное уровнем "вне шкалы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм.
Как отмечается, за прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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