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2020-04-30T11:11
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СМИ: США в мае запустят секретный военный мини-шаттл
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РИА Новости

СМИ: США в мае запустят секретный военный мини-шаттл

10:01 30.04.2020 (обновлено: 11:11 30.04.2020)
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© Senior Airman Timothy KirchnerЗапуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
© Senior Airman Timothy Kirchner
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5). Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Секретный космический челнок X-37B в интересах ВВС США планируется отправить на орбиту в мае ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180, сообщил американский специализированный сайт spaceflightnow.com.
По данным сайта, следующий пуск ракеты Atlas-5 намечен на 16 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В качестве ее полезной нагрузки указан секретный военный мини-шаттл X-37B. Это будет его шестой полёт в космос.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
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Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Первый двигатель был поставлен в США в 1999 году. Всего, по данным производителя - НПО "Энергомаш" (предприятие Роскосмоса), в США отправлено 116 двигателей, при этом выполнено 89 полетов на ракетах Atlas. Ракета производится альянсом United Launch Alliance, сформированным компаниями Lockheed Martin и Boeing.
Экспорт российских двигателей в США Рогозин в сентябре 2019 года назвал взаимовыгодным проектом и отметил, что американцы покупают РД-180 из-за соотношения цена-качество.
В середине апреля 2020 года президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал российский двигатель РД-180 технологическим чудом, хотя за два дня до этого заявлял, что покупает его по настоянию властей США, чтобы российские технологии не утекли в Иран и КНДР.
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РоссияРД-180ЭнергомашКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСШАВ мире
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