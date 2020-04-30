В Тамбовской области число больных с COVID-19 превысило 600

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 75 пациентов в Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 75 пациентов в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 612, выздоровели 93, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

На вечер 29 апреля в Тамбовской области общее число заболевших выросло до 537, выздоровели 83.

"По состоянию на 09.00 (мск) 30 апреля на территории области зарегистрировано 612 случаев новой коронавирусной инфекции. 517 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 93 выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что в настоящее время госпитализированы 244 человека с клиническими симптомами респираторных инфекций.

В области остаются на самоизоляции 1535 человек.

Всего под медицинским наблюдением в регионе находились 4443 человека, в настоящее время 2664 человека сняты с медицинского наблюдения, в том числе 144 выписаны из больниц.