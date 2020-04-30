Коронавирус меняет традиции и жизнь храмов в Японии

ТОКИО, 30 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, призванный обуздать распространение коронавируса COVID-19 в Японии, внес изменения в жизнь и традиции местных храмов, которые в эти дни выглядят пустынными, убедился корреспондент РИА Новости.

В крупном синтоистском храмовом комплексе Мэйдзи дзингу в центре Токио обычно многолюдно, но сейчас, с введением с 8 апреля мер по ограничению контактов между людьми, ситуация изменилась.

Перед входом в храм, как и в любом другом подобном святилище в Японии, установлена "тэмидзуя" - беседка с каменным резервуаром с водой для омовения рук и рта перед обращением к божествам. Обычно каждый приходящий в храм набирает лежащим рядом ковшом воду и ополаскивает левую руку, затем правую, а потом наливает в ладонь левой руки немного воды, чтобы ополоснуть рот, после чего снова омывает левую руку. Таков храмовый этикет, но с нынешней эпидемией его изменили.

Чтобы не распространять вирус, ковшики сейчас убрали, а рядом над сточной канавой чуть поодаль установили трубу из бамбука, к которой подвели воду, чтобы все могли совершить омовения, ни к чему не прикасаясь. Объявление гласит, что это сделано "в интересах здоровья и безопасности посетителей".

Кроме того, закрыты все киоски, в которых обычно продают сувениры и амулеты на все случаи жизни. Возле одного из киосков служитель храма поправляет белую маску на лице. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие меры предпринимаются в Мэйдзи дзингу в связи с эпидемией коронавируса, служитель храма сказал: "Прежде всего, все мы, служащие храма, носим маски". По его словам, число посетителей "Мэйдзи дзингу" сократились на 80-90%, особенно заметно исчезновение иностранных туристов, которые всегда охотно приходили в этот храмовый комплекс.

"Отменены все свадебные церемонии для предотвращения распространения инфекции коронавируса, и вы видите, что закрыты все киоски", - вздохнув, отметил он.

Буддийский храм Сэнсодзи в токийском районе Асакуса - одна из главных религиозных и туристических достопримечательностей столицы Японии. Ведущая к нему улица с лавками сувениров и лакомств всегда переполнена людьми, но сейчас она пустынна, почти все магазины закрыты.

Перед главным павильоном храма Сэнсодзи выглядит всеми забытой курильница благовоний - огромная бронзовая чаша, в которую втыкают дымящиеся палочки с сандаловым ароматом, а дым ладонями навевают на волосы для "очищения" и исцеления. Палочки обычно продаются связками в близлежащих лавках, но сейчас они закрыты. Дыма над курильницей нет.

Рядом для омовения рук установлен фонтанчик, у которого, так же как и в синтоистском храме Мэйдзи дзингу, убрали ковшики. Осталась лишь табличка: "Не касаться ртом черпаков". Струйки воды стекают в разных направлениях из медных пастей драконов под статуей драконьего царя Сагары в круглый гранитный резервуар - под этими струями и надлежит совершать омовение.

В храме всего можно насчитать четыре-пять человек, за защитной сеткой - алтарь. Все киоски закрыты, кроме одного, где в окошке сидит единственный служащий. Нижняя часть его лица прикрыта маской. "Посетителей почти нет, все ежегодные мероприятия отменили, но обычная служба проводится регулярно", - сообщил он РИА Новости, отвечая на вопрос о мерах борьбы с коронавирусом. По его словам, сокращено и время работы храма, закрывается он раньше обычного.

Власти Японии ввели с 8 апреля режим чрезвычайной ситуации сначала в ряде префектур, а потом по всей стране из-за коронавируса, отменив занятия в школах и призвав граждан свести к минимуму контакты между собой.