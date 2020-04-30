Около 50 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал без заявлений

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Порядка 50 тысяч семей с середины апреля получили материнский капитал без заявлений, сообщил глава Минтруда Порядка 50 тысяч семей с середины апреля получили материнский капитал без заявлений, сообщил глава Минтруда Антон Котяков

"С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. За это время было выдано порядка 50 тысяч сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.

В министерстве пояснили, что сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

В 2020 году размеры выплаты на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получает еще 150 тысяч рублей.