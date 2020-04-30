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2020-04-30T09:58
https://ria.ru/20200430/1570786256.html
Около 50 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал без заявлений
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РИА Новости

Около 50 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал без заявлений

09:58 30.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Государственный сертификат на материнский капитал. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Порядка 50 тысяч семей с середины апреля получили материнский капитал без заявлений, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. За это время было выдано порядка 50 тысяч сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.
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В министерстве пояснили, что сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.
В 2020 году размеры выплаты на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получает еще 150 тысяч рублей.
Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы маткапитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители также получат 616 617 рублей.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
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