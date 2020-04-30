В Пермском крае умерла девятая пациентка с COVID-19

"В регионе в настоящее время зафиксировано девять летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен COVID-19. За последние сутки был зафиксирован еще один случай смерти от COVID-19. Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, у нее была двусторонняя пневмония с сопутствующими заболеваниями, связанными с возрастом", - говорится в сообщении.