В Пермском крае умерла девятая пациентка с COVID-19

ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Пермском крае достигло девяти, за минувшие сутки от COVID-19 скончалась женщина с двусторонней пневмонией и сопутствующими возрастными заболеваниями, сообщается в Telegram-канале региональных властей "Стоп коронавирус. Пермь".
"В регионе в настоящее время зафиксировано девять летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен COVID-19. За последние сутки был зафиксирован еще один случай смерти от COVID-19. Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, у нее была двусторонняя пневмония с сопутствующими заболеваниями, связанными с возрастом", - говорится в сообщении.
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По данным минздрава на утро 30 апреля, за время эпидемии коронавирус диагностирован у 481 человека в Пермском крае, 91 пациент выздоровел, девять - скончались. Лечение в больнице проходят 290 заболевших, часть инфицированных изолированы дома, они находятся под наблюдением медиков.
Еще более двух тысяч жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача. Коронавирус подозревается у 26 из них, жители ожидают подтверждения диагноза. Лабораториями Пермского края за сутки проведено 2215 исследований на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.