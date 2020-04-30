В Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Бывший советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько задержан в Екатеринбурге по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержан советник Бидонько Владислав Русаков по делу о взятке. Это старые делишки в ЗАТО Лесной", - сказал собеседник агентства.
Как заявили РИА Новости в департаменте информационной политики региона, Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"Вчера получил документы. О дальнейшей его судьбе информацией не располагаем. Все, что известно на данный момент - интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано", - сказали в департаменте.
В пресс-службе регионального управления СК РФ обещали уточнить информацию о задержании.
До 2017 года Русаков занимал пост замглавы ЗАТО Лесной по правовым и организационным вопросам. В 2018 году он перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.