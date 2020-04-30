В Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора

"Задержан советник Бидонько Владислав Русаков по делу о взятке. Это старые делишки в ЗАТО Лесной", - сказал собеседник агентства.

"Вчера получил документы. О дальнейшей его судьбе информацией не располагаем. Все, что известно на данный момент - интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано", - сказали в департаменте.