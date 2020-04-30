В Москве промышленным предприятиям предоставят субсидии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва предоставит субсидии промышленным предприятиям помощь будут оказывать по трем направлениям, подать заявку можно до 30 сентября включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Максимальный размер субсидии по уплате процентов по кредитам на приобретение отдельных видов оборудования составит 200 миллионов рублей в год. Субсидии до 100 миллионов рублей в год будут выдаваться на возмещение части расходов по лизинговым платежам. Размер субсидии по технологическому присоединению может составить до 100 миллионов рублей в год на один земельный участок и покрыть до 50 процентов фактически понесенных затрат предприятием", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его мнению, ежегодное предоставление субсидий — один из эффективных действующих инструментов поддержки промышленных предприятий города.
Общий объем финансовой поддержки промышленных предприятий составит до 1,3 миллиарда рублей.
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