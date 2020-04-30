КНДР усиливает меры по профилактике распространения COVID

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В КНДР , где, по данным властей, случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, продолжают усиливать меры по профилактике распространения в стране COVID-19, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается в материале агентства, граждане, сообщая в соответствующие органы о чрезвычайных ситуациях и устраняя их, должны исполнить свой общегражданский долг.

В частности, повышается требование проведения проверок состояния здоровья преподавательского состава и учащихся институтов, образовательных учреждений и старших школ, а также проведения дезинфекции в общественном транспорте и общественных местах.

Также совершенствуется система противоэпидемиологических мер при ведении хозяйственной деятельности, в том числе рыбной ловли в районах у границы, демаркационной линии, прибрежных районах.

По данным властей КНДР, случаев заболевания коронавирусом в стране пока не зафиксировано.