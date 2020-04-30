В Саратовской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Сорок шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Сорок шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области , общее число заболевших достигло 438 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 29 апреля были лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом, восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек. Среди пациентов с коронавирусом в области было 27 детей от одного года до 17 лет.

"На 9.00 (8.00 мск) 30 апреля в регионе лабораторно подтверждены еще 46 случаев инфекции… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два случая; 18-29 лет - четыре случая; 30-39 лет - шесть; 40-49 лет - девять; 50-59 лет - 15; 60-64 года - пять; старше 65 - пять случаев. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что семь новых случаев COVID-19 выявили в Саратове , шесть - в Советском , по четыре - в Краснокутском и Ровенском, по три - в Ершовском, Балашовском, Краснопартизанском, по два - в Петровском, Балтайском, Ртищевском, Новоузенском, Питерском, по одному - в Красноармейском, Энгельсском, Аткарском, Вольском, Хвалынском и Аркадакском районах области.

По данным оперштаба, ровно половина новых случаев выявлена в ходе обследования контактировавших с ранее заболевшими COVID-19, 13 - среди больных внебольничной пневмонией, пять - среди прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, пять - среди группы риска, обследованных в плановом порядке. Круг контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом определен, приняты меры по их обследованию и изоляции.

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"Всего в области на данный момент диагностировано 438 заболевших. Из них выздоровело на настоящий момент 52 пациента", - отмечается в сообщении.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.