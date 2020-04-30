Сотрудников колоний в ЕАО поместили в обсерватор

Отмечается, что сейчас в области на карантин из-за коронавируса закрыты Биробиджанская воспитательная колония и лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-2). В этих учреждениях несут службу 114 человек. Через две недели они будут направлены в "Кульдур" на 14-дневный карантин, а их в колониях сменят те, кто на карантине находится сейчас.