Сотрудников колоний в ЕАО поместили в обсерватор

ХАБАРОВСК, 30 апр – РИА Новости. Обсерватор открылся в Еврейской автономной области на базе санатория "Кульдур", в четверг туда заехали сотрудники колоний, которые через две недели заступят на дежурство в исправительные учреждения, где выявлены случаи COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.
Сотрудники заехали из своих домов перед заступлением на смену, чтобы исключить занос вируса в учреждение.
"Обсерватор на 300 коек для лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, открыт в Облученском районе на базе санатория "Кульдур". Сегодня туда заехала группа сотрудников УФСИН России по ЕАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в области на карантин из-за коронавируса закрыты Биробиджанская воспитательная колония и лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-2). В этих учреждениях несут службу 114 человек. Через две недели они будут направлены в "Кульдур" на 14-дневный карантин, а их в колониях сменят те, кто на карантине находится сейчас.
Сообщается, что обсерватор оборудован в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами, обеспечено медицинское и бытовое обслуживание поселенцев, их охрана.
Ранее сообщалось, что в области зарегистрировано 122 случая COVID-19, из них более 40 у сотрудников и заключенных двух колоний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.