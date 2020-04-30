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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T12:27
https://ria.ru/20200430/1570785383.html
Названа возможная причина "повторного заболевания" COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570746802_0:0:2952:1662_1036x0_80_0_0_7a9dae7a221a06c14a3b0f6c9aab2e9c.jpg
РИА Новости

Названа возможная причина "повторного заболевания" COVID-19

09:45 30.04.2020 (обновлено: 12:27 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их "выздоровления", сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.
Специалисты установили, что переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вируса, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.
После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
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В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Турция.
Россия заняла восьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран и Китай, — более 106 тысяч (большинство из них в Москве). За все время умерли 1073 человека, свыше 11 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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