В Элисте семь отделений больницы закрыли на карантин

ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Семь отделений республиканской больницы в Семь отделений республиканской больницы в Элисте закрыты на карантин после выявления коронавирусной инфекции у медработников учреждения, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Ранее сообщалось, что один из корпусов республиканской больницы Калмыкии переоборудуют для приема пациентов с коронавирусной инфекцией после выявления COVID-19 у сотрудников медучреждения. По данным минздрава региона, медработники заразились вне больницы.

"В республиканской больнице на сегодняшний день выявлен довольно большой очаг инфекции, заражение распространяется в основном среди медицинских работников, отделения больницы разделены на две зоны: условно грязную и условно чистую. Семь отделений закрыты на карантин с полной самоизоляцией", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram.

Он отметил, что на 30 апреля в регионе зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, 39 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что в среду количество случаев коронавируса было 192.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.