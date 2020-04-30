В Кузбассе зампрокурора уличили в афере на один миллион рублей

КЕМЕРОВО, 30 апр - РИА Новости. Заместитель прокурора одного из районов Заместитель прокурора одного из районов Кемерово задержан за попытку провернуть аферу на 1 миллион рублей, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области

"По версии следствия, в период с декабря 2019 по апрель текущего года обвиняемый предложил знакомой местной жительнице, которая за совершение преступления находилась в федеральном розыске, за денежное вознаграждение в 1 миллион рублей помочь ей избежать уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о заместителе прокурора Заводского района Кемерово.

Женщина находилась за границей, зампрокурора убедил ее, что сможет решить вопрос, чтобы ее не объявляли в международный розыск, отмечают в СК

"О преступной деятельности должностного лица стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. После получения денег от посредника женщины заместитель прокурора был задержан. Материалы о преступной деятельности прокурорского работника были переданы в следственные органы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в релизе.

В отношении 50-летнего заместителя прокурора возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).