Столичный регион Австралии объявил себя свободным от коронавируса

Как сообщает телеканал, впервые за почти два месяца на территории АСТ не зафиксировано активных случаев заражения COVID-19. При этом отмечается, что данный регион последним из всех в Австралии сообщил о первом случае коронавируса на своей территории, который был зарегистрирован 12 марта.
"Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19 и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса", - заявила главный врач столичного региона Керрин Коулман. Она отметила, что сейчас важно сохранить результаты такой работы.
Согласно данным, опубликованным местным управлением здравоохранения, всего на территории АСТ с начала эпидемии были зафиксированы 106 случаев заражения коронавирусом. Из них 103 человека вылечились, трое скончались.
По данным минздрава Австралии, за последние сутки в стране зафиксированы 8 новых случаев коронавируса, общее число достигло 6 746. В общей сложности скончались 90 человек, выздоровели - 5 685.
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