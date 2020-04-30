Столичный регион Австралии объявил себя свободным от коронавируса

"Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19 и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса", - заявила главный врач столичного региона Керрин Коулман. Она отметила, что сейчас важно сохранить результаты такой работы.