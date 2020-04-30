«ЯсноПонятно». Удаленка, которую мы не выбирали

Специалисты рекомендуют обедать с коллегами по видеосвязи, чтобы не чувствовать себя брошенным, и оставить попытки быть многозадачным. Как перестать отвлекаться на кота и гуляющих на улице детей? Что помогает переключаться с домашнего состояния на рабочее? И почему, несмотря на увеличение количества сна и отдыха, апатия не уходит?
Эпизод на удалёнке, где Лина играет на укулеле, Ксюша страдает, у Вани находятся все признаки "блуждающего ума", а молекулярный биолог, автор телеграм-канала "Ты ж биолог" Николь рассказывает, как перестать отвлекаться и наконец сосредоточиться на работе.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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