«ЯсноПонятно». Удаленка, которую мы не выбирали

Специалисты рекомендуют обедать с коллегами по видеосвязи, чтобы не чувствовать себя брошенным, и оставить попытки быть многозадачным. Как перестать отвлекаться на кота и гуляющих на улице детей? Что помогает переключаться с домашнего состояния на рабочее? И почему, несмотря на увеличение количества сна и отдыха, апатия не уходит?