В Приамурье зафиксировали первый случай смерти из-за COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр - РИА Новости. Жительница города Тынды Амурской области в возрасте 83 лет скончалась "с высокой степенью вероятности" из-за COVID-19, результатов судмедэкспертизы еще нет, но в одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
"У нас в городе Тында сегодня констатируем первого погибшего. Сегодня пока нет диагноза, что стало причиной смерти, это женщина в возрасте, 83 года, с большим набором хронических заболеваний. Тем не менее, в одном подъезде с этой женщиной проживали люди, находящиеся на самоизоляции, и у нас есть данные, что к этим людям ходили родственники как раз этой женщины. Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, послужило ли это причиной, тем не менее, очень высокие риски, что эта женщина была заражена коронавирусной инфекцией",- рассказал Орлов в Instagram по итогам заседания регионального оперативного штаба.
Как уточнили в правительстве Приамурья, результатов вскрытия погибшей женщины пока нет.
"В качестве основной причины смерти - сахарный диабет и сердечно-сосудистое заболевание. (Есть) риск, (что) она с высокой степенью вероятности была заражена коронавирусом. Но результатов экспертизы нет", - уточнили журналистам в правительстве Приамурья.
Внучка умершей женщины Алина Дергачева сообщила РИА Новости, что "у бабушки подтвержденный COVID-19".
"Бабушка моя, Майя Гречко, поступила в больницу 28-го числа, 29-го числа в 10.45 (04:45 мск) она умерла, два теста на COVID-19 положительные, ее с трудом довезли из дома до больницы, было очень затруднено дыхание, в больнице подключали кислород", - рассказала РИА Новости Дергачева.
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Орлов добавил, что на 30 апреля в Приамурье 46 заболевших, шесть человек выписаны, несколько человек готовят к выписке на этих выходных.
"Дополнительно подтверждает Роспотребнадзор еще плюс 10 заболевших. Мы видим, что динамика у нас не хорошая: плюс 20 процентов по прошлым суткам. Это говорит о том, что нам надо принять все меры, чтобы граждане относились более ответственно к этому режиму (самоизоляции)",- добавил Орлов.
Одной из мер по ужесточению профилактики коронавируса, стало решение оперативного штаба региона в четверг о закрытии гостиниц в четырех муниципалитетах Приамурья - в Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.