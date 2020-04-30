В Приамурье зафиксировали первый случай смерти из-за COVID-19

"У нас в городе Тында сегодня констатируем первого погибшего. Сегодня пока нет диагноза, что стало причиной смерти, это женщина в возрасте, 83 года, с большим набором хронических заболеваний. Тем не менее, в одном подъезде с этой женщиной проживали люди, находящиеся на самоизоляции, и у нас есть данные, что к этим людям ходили родственники как раз этой женщины. Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, послужило ли это причиной, тем не менее, очень высокие риски, что эта женщина была заражена коронавирусной инфекцией",- рассказал Орлов в Instagram по итогам заседания регионального оперативного штаба.