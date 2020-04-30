В Йемене зафиксировали первые смерти от COVID-19

В среду международно признанные власти Йемена, которые контролируют только часть страны на фоне гражданской войны с участием мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), взявших под контроль север Йемена, сообщили о шести подтвержденных случаях заражения коронавирусом с начала пандемии в Адене на юге страны.
Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Йемене 10 апреля у жителя провинции Хадрамаут, который выздоровел.
В Йемене с 2015 года идут активные военные действия между хуситами и сторонниками международно признанных властей во главе с президентом Абду Раббу Мансуром Хади, результатом чего стало обнищание населения, разрушение многих медицинских учреждений. Как считают эксперты, при таких условиях широкое распространение коронавируса в этой стране может привести к гибели тысяч людей.
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