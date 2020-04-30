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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T09:30
https://ria.ru/20200430/1570784335.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569366336_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_8871e4ef8405dfdffb3150be861fe597.jpg
РИА Новости

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539

09:30 30.04.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 30 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Грузии утром в четверг достигло 539, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
В среду сообщалось о 517 инфицированных, выздоровевших было 178.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 539, среди них выздоровели - 178, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5256 человек, под наблюдением 548, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а так же комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 до 5,00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
В стране введены ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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