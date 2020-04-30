Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539

"Подтвержденных случаев инфицирования – 539, среди них выздоровели - 178, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5256 человек, под наблюдением 548, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а так же комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 до 5,00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети.

В стране введены ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.