В Оренбуржье первомайские шествия и митинги проведут в онлайн-формате

УФА, 30 апр – РИА Новости. Профсоюзы проведут первомайские шествия и митинги в Профсоюзы проведут первомайские шествия и митинги в Оренбургской области в онлайн-формате на своих страницах в социальных сетях из-за пандемии коронавирусной инфекции , сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой профсоюзы Оренбуржья приняли решение провести Первомай онлайн. В этом году "шествия" и "митинги" пройдут в социальных сетях. Основные площадки – аккаунты Федерации профсоюзов региона в "ВКонтакте" и Instagram. Главный лозунг праздника – "Солидарность сильнее болезни!", - сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

В сообщении говорится, что онлайн-митинг продлится с 9.00 до 17.30 (7.00 – 15.30 мск).

"Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков проведет итоговый эфир в аккаунте в Instagram. По традиции итогом первомайских акций станет резолюция. Голосование за документ уже запущено в официальной группе профсоюзов в "ВКонтакте", сообщает пресс-служба.

По последним данным минздрава области, в регионе зарегистрировано 670 случаев коронавирусной инфекции, 119 из них выздоровели, трое скончались.

С 1 апреля губернатор области Денис Паслер ввел режим полной самоизоляции граждан, разрешив выходить в ближайший магазин, аптеку и выгулять домашних животных. При этом жители региона при выходе из дома должны иметь с собой паспорта.