Губернатор ЯНАО продлил режим самоизоляции до 11 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продлил режим самоизоляции в регионе по 11 мая включительно, сообщает окружной оперативный штаб по профилактике коронавируса.
"Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе по 11 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Инфекция, по данным оперштаба, в регионе выявлена у 409 человек, выздоровел 101 из них, еще один скончался. Большинство заболевших - рабочие с местных нефтегазовых промыслов.
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