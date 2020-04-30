Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей

"Знаменитые "Снегири" занимают особое место в сердцах многих канадцев. Мы надеемся, что их присутствие в небе над канадскими городами в знак признания тяжелой работы, которую выполняют канадцы в продуктовых магазинах, аптеках, больницах и стационарах длительного пребывания, поднимут настроение канадцам в эти трудные времена", - заявил министр обороны страны Харджит Саджан.