Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самолеты пилотажной группы канадских ВВС "Снегири" пролетят над несколькими городами страны, чтобы отдать дань уважения и поднять настроение медицинским работникам и всем канадцам, которые вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает министерство обороны.
Группа из девяти самолетов, оставляя за собою белый дымовой след, пролетит "над городами по всей стране". Свой "тур" они начнут с провинции Новая Шотландия на этих выходных и в течение недели будут продвигаться на запад. Точное место, маршрут и время полетов можно будет узнать в официальных аккаунтах пилотажной группы в социальных сетях.
"Знаменитые "Снегири" занимают особое место в сердцах многих канадцев. Мы надеемся, что их присутствие в небе над канадскими городами в знак признания тяжелой работы, которую выполняют канадцы в продуктовых магазинах, аптеках, больницах и стационарах длительного пребывания, поднимут настроение канадцам в эти трудные времена", - заявил министр обороны страны Харджит Саджан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались. По состоянию на 29 апреля, в Канаде выявлено более 51 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 2996 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.